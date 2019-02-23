Митрополит Епіфаній надіслав листа главі УГКЦ: планується зустріч

“Предстоятель, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній надіслав ( 19 лютого — ред.) листа Главі і Отцю УГКЦ Блаженнійшому Верховному Архієпископу Святославу щодо питань, які стосуються двох Церков”, — йдеться в повідомленні.

Представники УГКЦ проінформували, що Блаженнійший Святослав, який перебуває закордоном, ознайомився з листом. Після повернення до України планується особиста зустріч очільників Церков. Також, в повідомлення зазначили, що до проведення зустрічі офіційні коментарі не надаватимуться.

Раніше Патріарх Філарет закликав Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитись від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії.

На думку Патріарха, звершення греко-католицьким духівництво Божественної літургії у центрі Українського Православ’я — соборі Святої Софії може викликати спротив з боку православних українців.

Нагадаємо, Предстоятель незалежної помісної української церкви митрополит Епіфаній та глава Української греко-католицької церкви Святослав мали зустріч, на якій домовилися розробити дорожню карту поглиблення відносин двох церков в різних сферах.