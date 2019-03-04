Синод УПЦ принял решение о литургии УГКЦ в Софийском соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня во время заседания Священного Синода Православной церкви Украины обсудили позицию Поместной УПЦ в связи с публично объявленным намерением совершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда, передает УНН со ссылкой на Журнал №11 Заседания Священного Синода.
Как указано в журнале, во время заседания было принято: "Поддержать позицию, высказанную в письме Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания к Владыке и Отца УГКЦ Блаженнейшего Верховного Архиепископа Киево-Галицкого Святослава от 19 февраля 2019 года в связи с публично объявленным намерением совершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда".
"Одобрить и направить Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу.
Констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, Синод принял "считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений".
Напомним, патриарх Филарет призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения Божественной Литургии в соборе Святой Софии.
Как сообщал УНН, митрополит Епифаний направил письмо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу. По возвращении Блаженнейший Святослав из-за границы в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.