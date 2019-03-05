В ПЦУ призвали украинцев 31 марта помолиться и прийти на выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинцев призвали 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор. Об этом говорится в обращении Синода ПЦУ, передает УНН.
"31 марта 2019 года состоятся очередные выборы Президента Украины. На них путем голосования украинский народ должен выбрать главу государства.
Дорогие избиратели! Мы призываем вас использовать время, оставшееся до дня голосования, для ознакомления с кандидатами и их программами, чтобы в день голосования, 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор", - говорится в обращении синода.
В ПЦУ отметили, что "особенно следует подчеркнуть нравственную составляющую выборов. Обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний, фальсификации итогов голосования является проявлением лжи, которая является нарушением Божьих заповедей".
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"Поэтому мы призываем кандидатов в президенты и всех участников избирательного процесса помнить об ответственности не только перед человеческим законом, но и перед Богом, Который видит все", - говорится в обращении.
В ПЦУ также напомнили украинцам, что "не следует продавать свой голос ни за деньги или другие материальные ценности, ни за сладкие обещания. Сделайте свой выбор честно и по совести, руководствуясь здравым смыслом и собственными мировоззренческими убеждениями".
"Наша общая задача - сохранить государственность, независимость и единство Украины. Поэтому оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед Главой государства задачами.
От голоса каждого, от решения избирателей в день голосования действительно зависит, каким будет наше общее будущее. Осознанный, ответственный, честный выбор во время голосования 31 марта - наш вклад в достижение победы и мира для Украины, строительства ее лучшего будущего", - говорится в обращении.
Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019 года. Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.