ПЦУ обратилась в ООН и ОБСЕ из-за гонений Церкви на Донбассе и в Крыму

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Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Православная Церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и всем демократическим странам из-за эскалации гонений Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму. Об этом говорится в обращении Синода ПЦУ, передает УНН.

Так, отмечается, что Синод рассмотрел ряд вопросов, связанных со становлением в Украине единой поместной автокефальной Православной Церкви, в частности относительно упреков РПЦ к украинскому государству о "вмешательстве во внутренние церковные вопросы", преследования верующих ПЦУ в Крыму и на Донбассе.

"Учитывая эти угрозы и постоянное давление на духовенство и верующих нашей Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу Церковь", - говорится в заявлении Синода.

Священнослужители также призвали всех верующих, особенно в дни Великого Поста, молиться о победе и мире, об общинах и духовенстве Церкви на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму и всех, кто страдает от порабощения.

Как сообщал УНН, украинцев призвали 31 марта, помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор.

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