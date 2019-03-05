В ПЦУ убеждены, что будут признаны Русской православной церковью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Православной церкви Украины (ПЦУ) убеждены, что будут признаны Русской православной церковью (РПЦ), поэтому остаются открытыми к диалогу. Соответствующее решение принял Священный Синод Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на текст заявления.
"Мы остаемся открытыми для диалога с Русской Православной Церковью и убеждены, что в благословенное Богом время и эта Церковь-сестра признает автокефалию Поместной Украинской Православной Церкви", - говорится в заявлении Синода.
При этом в ПЦУ отметили, что Разделение в Украинской Православной Церкви вызванное безосновательным и неканоническим вмешательством в ее жизнь со стороны Русской Православной Церкви. Кроме того, по мнению Синода, попытки поставить под сомнение само право Вселенского Патриарха самостоятельно выдать Томос об автокефалии Поместной УПЦ необоснованны.
Впрочем, как отметили в Синоде, до сих пор РПЦ отвергает саму возможность такого общения и отрицает даже право украинской Поместной Церкви на существование. Такая позиция Русской Церкви, по мнению Синода, продиктована не заботой о благе православия, пастырскими мотивами или каноническими требованиями, а исключительно политическими идеями.
Напомним, с УПЦ МП к ПЦУ переходят больше приходы, чем священники. В известной мере, так происходит потому, что настоятелей церквей финансово мотивируют оставаться в подчинении РПЦ.
Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины.
Православная Церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и всем демократическим странам из-за эскалации гонений Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму.