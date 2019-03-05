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В ПЦУ убеждены, что будут признаны Русской православной церковью

В ПЦУ убеждены, что будут признаны Русской православной церковью

Киев  •  УНН

 • 10891 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Православной церкви Украины (ПЦУ) убеждены, что будут признаны Русской православной церковью (РПЦ), поэтому остаются открытыми к диалогу. Соответствующее решение принял Священный Синод Украинской православной церкви, передает УНН со ссылкой на текст заявления.

"Мы остаемся открытыми для диалога с Русской Православной Церковью и убеждены, что в благословенное Богом время и эта Церковь-сестра признает автокефалию Поместной Украинской Православной Церкви", - говорится в заявлении Синода.

При этом в ПЦУ отметили, что Разделение в Украинской Православной Церкви вызванное безосновательным и неканоническим вмешательством в ее жизнь со стороны Русской Православной Церкви. Кроме того, по мнению Синода, попытки поставить под сомнение само право Вселенского Патриарха самостоятельно выдать Томос об автокефалии Поместной УПЦ необоснованны.

Впрочем, как отметили в Синоде, до сих пор РПЦ отвергает саму возможность такого общения и отрицает даже право украинской Поместной Церкви на существование. Такая позиция Русской Церкви, по мнению Синода, продиктована не заботой о благе православия, пастырскими мотивами или каноническими требованиями, а исключительно политическими идеями.

Напомним, с УПЦ МП к ПЦУ переходят больше приходы, чем священники. В известной мере, так происходит потому, что настоятелей церквей финансово мотивируют оставаться в подчинении РПЦ.

Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины.

Православная Церковь Украины обратилась к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), к странам-гарантам "Минского процесса", к Европейскому Союзу и всем демократическим странам из-за эскалации гонений Церкви на оккупированных Россией украинских территориях Донбасса и в Крыму.

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