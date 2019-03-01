Епіфаній: священники УПЦ МП фінансово мотивовані не переходити до ПЦУ

"Я б сказав, що 60% релігійних громад переходить зі священиками, а інші громади визначаються, переходять до єдиної церкви, а священик, на жаль, приймає рішення лишатись в РПЦ. Я вважаю, їм важко здолати певний моральний бар'єр. Якщо вони проповідували до цього часу, що ця структура (УПЦ КП) є неканонічною, неблагодатною, - тобто все те, що пропагувала до цього часу Москва, - то певним священнослужителям дуже складно переступити цю межу, прийняти цю реальність", - коментує митрополит.

За словами Епіфанія, зараз є реальні докази того, що таких священнослужителів навіть підтримують фінансово.

"Якщо він не переходить разом з громадою, то він отримує повне фінансове забезпечення. Я думаю, це правдива інформація, що вони мотивують таким чином священнослужителів не переходити до ПЦУ разом із громадою", - повідомив митрополит.

Нагадаємо, за словами Епіфанія на окупованих територіях Донеччини можуть заборонити діяльність ПЦУ.