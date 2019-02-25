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На окупованих територіях Донеччини можуть заборонити діяльність ПЦУ - Епіфаній

На окупованих територіях Донеччини можуть заборонити діяльність ПЦУ - Епіфаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донеччини з 1 березня виникає загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів Православної церкви України, конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій "ДНР" території. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення митрополита Київського і всієї України Епіфанія, розміщене на сайті ПЦУ.

"Підставою для цього є незаконна вимога до громад "зареєструватися за законами республіки". Така вимога не може бути виконана, адже структура, яка видала такий "закон", ніким не визнається державою", йдеться у зверненні предстоятеля ПЦУ.

У зв’язку з цим вже з 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, які належать громадам ПЦУ у окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути "конфісковані на користь республіки", священики – депортовані, повідомляє Епіфаній.

"Враховуючи цю загрозу звертаємося до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів "Мінського процесу", до Європейського Союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень у порушеному питанні та вжити заходи з метою не допущення катастрофічного розвитку подій", просить митрополіт у міжнародних організацій і країн світу у своєму зверненні.

Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

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