На окупованих територіях Донеччини можуть заборонити діяльність ПЦУ - Епіфаній

"Підставою для цього є незаконна вимога до громад "зареєструватися за законами республіки". Така вимога не може бути виконана, адже структура, яка видала такий "закон", ніким не визнається державою", йдеться у зверненні предстоятеля ПЦУ.

У зв’язку з цим вже з 2 березня 36 храмів та приміщень, а також єпархіальний Будинок милосердя, які належать громадам ПЦУ у окремих тимчасово окупованих районах Донецької області, можуть бути "конфісковані на користь республіки", священики – депортовані, повідомляє Епіфаній.

"Враховуючи цю загрозу звертаємося до Організації об’єднаних націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів "Мінського процесу", до Європейського Союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого залежить прийняття остаточних рішень у порушеному питанні та вжити заходи з метою не допущення катастрофічного розвитку подій", просить митрополіт у міжнародних організацій і країн світу у своєму зверненні.

Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.