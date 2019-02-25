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До ПЦУ перейшло 354 парафій

До ПЦУ перейшло 354 парафій

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

За даними карти, 19 лютого до ПЦУ перейшло дві парафії у Тернопільській області – Церква Святого Миколая с. Андрушівка, Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Потуторів. Також, Храм Казанської ікони Божої Матері с. Головчинці у Хмельницькій області, Церква на честь вмч. Юрія Переможця м. Переяслав-Хмельницький у Київській області, Церква Святого Миколая с. Голишів у Волинській області.

За даними карти, у середу 20 лютого до ПЦУ перейшло чотири парафії у Волинській області – Свято-Покровська церква с. Куликовичі, Свято-Різдво-Богородична церква с. Цегів, Свято-Різдво-Богородична церква с. Пильгани. Окрім того у середу до ПЦУ перейшла Різдво-Богородична церква с. Добринь у Житомирській області.

У четвер 21 лютого до ПЦУ перейшло три парафії у Волинській області – Свято-Покровська церква с. Маньків, Свято-Іоано-Богословська церква с. Верхнів, Свято-Різдво-Богородична церква с. Житані.

А також, дві парафії у Вінницькій області – Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Кусиківці, Церква святого Іоана Богослова с. Любомирка.

Нагадаємо, на Житомирщині вже 33 релігійні громади прийняла рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України.

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