На Житомирщині 33 релігійні громади перейшли до ПЦУ

"Загалом на Житомирщині вже 33 громади вирішили перейти із УПЦ МП до ПЦУ: 4 – у Малинському районі, по 3 – у Любарському, Чуднівському, Баранівському та Житомирському районах", - йдеться у повідомленні.

Вчора, у місті Баранівка, понад 600 жителів провели збори. Вже 3 громади Баранівського району проголосували за те, щоб перейти із УПЦ МП до єдиної православної церкви.

Нагадаємо, станом на 20 лютого до Православної церкви України перейшло 338 парафіяльних храмів УПЦ МП.



