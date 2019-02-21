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На Житомирщині 33 релігійні громади перейшли до ПЦУ

На Житомирщині 33 релігійні громади перейшли до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Житомирщині вже 33 релігійні громади прийняла рішення про перехід із УПЦ Московського патріархату до Православної Церкви України. Про це повідомляє Житомирська обласна державна адміністрація, передає УНН.

"Загалом на Житомирщині вже 33 громади вирішили перейти із УПЦ МП до ПЦУ: 4 – у Малинському районі, по 3 – у Любарському, Чуднівському, Баранівському та Житомирському районах", - йдеться у повідомленні.

Вчора, у місті Баранівка, понад 600 жителів провели збори. Вже 3 громади Баранівського району проголосували за те, щоб перейти із УПЦ МП до єдиної православної церкви.

Нагадаємо, станом на 20 лютого до Православної церкви України перейшло 338 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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