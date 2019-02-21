В Житомирской области 33 религиозные общины перешли к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Житомирской области уже 33 религиозные общины приняла решение о переходе с УПЦ Московского патриархата в Православной Церкви Украины. Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает УНН.
"В целом в Житомирской области уже 33 общины решили перейти с УПЦ МП к ПЦУ: 4 - в Малинском районе, по 3 - в Любарском, Чудновском, Барановском и Житомирском районах", - говорится в сообщении.
Вчера, в городе Барановка, более 600 жителей провели собрание. Уже 3 общины Барановского района проголосовали за то, чтобы перейти из УПЦ МП к единой православной церкви.
Напомним, по состоянию на 20 февраля к Православной церкви Украины перешло 338 приходских храмов УПЦ МП.