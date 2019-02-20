До Православної церкви України перейшло 338 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на 20 лютого до Православної церкви України перейшло 338 парафіяльних храмів УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
За даними карти, 17 лютого до ПЦУ перейшло шість парафій у Волинській області – Свято-Іллінська церква с. Клепачів, Свято-Михайлівська церква с. Смолява, Свято-Миколаївська церква с. Жашковичі, Свято-Луківська церква с. Доросині, Свято-Михайлівська церква с. Бужанка, Свято-Покровська церква с. П'ятидні.
Крім того у неділю до ПЦУ перейшло дві парафії у Рівненській області – Свято-Покровська церква с. Будераж, Свято-Троїцька церква с. Орв'яниця.
А також, Храм Покрови Пресвятої Богородиці с. Старолозуватка у Дніпропетровській області, Спасо-Преображенська парафія смт. Ясіня у Закарпатській області, Свято-Миколаївська церква с.Вікторівка у Харківській області.
За даними карти, у понеділок 18 лютого до ПЦУ перейшло три парафії у Волинській області – Свято-Благовіщенська церква с. Раків Ліс, Свято-Михайлівська Церква с.Мирків, Свято-Дмитрівська церква с. Антонівка. Також, Церква Святого Миколая с. Ружичанка у Хмельницькій області, Церква Святого Миколая с. Симони у Житомирській області, Свято-Вознесенська церква с. Двірець у Житомирській області.
За минулу добу, 19 лютого до ПЦУ перейшло дві парафія у Тернопільській області – Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Потуторів, Церква Святого Миколая с. Андрушівка та у Волинській області – Церква Святого Миколая с. Голишів.
Нагадаємо, СБУ викрила підготовлений Росією план, за яким збирались атакувати 20 храмів УПЦ МП.