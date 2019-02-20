В Православную церкви Украины перешло 338 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 20 февраля в Православную церковь Украины перешло 338 приходских храмов УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов из УПЦ МП в ПЦУ, передает УНН.
По данным карты, 17 февраля в ПЦУ перешло шесть приходов в Волынской области - Свято-Ильинская церковь с. Клепачев, Свято-Михайловская церковь с. Смолява, Свято-Николаевская церковь с. Жашковичи, Свято-Луковская церковь с. Доросины, Свято-Михайловская церковь с. Бужанка, Свято-Покровская церковь с. Пятидни.
Кроме того, в воскресенье в ПЦУ перешло два прихода в Ровенской области - Свято-Покровская церковь с. Будераж, Свято-Троицкая церковь с. Орвяница.
А также, Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Старолозоватка в Днепропетровской области, Спасо-Преображенский приход пгт Ясиня в Закарпатской области, Свято-Николаевская церковь с. Викторовка в Харьковской области.
По данным карты, 18 февраля в ПЦУ перешло три прихода в Волынской области - Свято-Благовещенская церковь с. Раков Лес, Свято-Михайловская церковь с. Мирков, Свято-Дмитриевская церковь с. Антоновка. Также, Церковь Святого Николая с. Ружичанка в Хмельницкой области, Церковь Святого Николая с. Симоны в Житомирской области, Свято-Вознесенская церковь с. Дворец в Житомирской области.
За прошедшие сутки в ПЦУ перешло две приход в Тернопольской области - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Потуторов, Церковь Святого Николая с. Ананьев и в Волынской области - Церковь Святого Николая с. Голышев.
Напомним, СБУ разоблачила подготовленный Россией план, по которому собирались атаковать 20 храмов УПЦ МП.