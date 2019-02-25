К ПЦУ перешло 354 парафий

По данным карты, 19 февраля в ПЦУ перешло два прихода в Тернопольской области - Церковь Святого Николая с. Ананьев, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Потуторов. Также, Храм Казанской иконы Божией Матери с. Головчинцы в Хмельницкой области, Церковь в честь вмч. Георгия Победоносца г. Переяслав-Хмельницкий в Киевской области, Церковь Святого Николая с. Голышев в Волынской области.



По данным карты, в среду 20 февраля в ПЦУ перешло четыре прихода в Волынской области - Свято-Покровская церковь с. Куликовичи Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Цегов Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Пильганы. Кроме того, в среду в ПЦУ перешла Рождество-Богородичная церковь с. Добринь в Житомирской области.

В четверг 21 февраля в ПЦУ перешло три прихода в Волынской области - Свято-Покровская церковь с. Маньков, Свято-Иоанно-Богословская церковь с. Верхняя, Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Житани.



А также, два прихода в Винницкой области - Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Кусиковцы, Церковь святого Иоанна Богослова с. Любомирка.

Напомним, в Житомирской области уже 33 религиозные общины приняли решение о переходе с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.