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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

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К ПЦУ перешло 354 парафий

К ПЦУ перешло 354 парафий

Киев  •  УНН

 • 19552 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 25 февраля в Православную церковь Украины перешло 354 приходских храмов УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, 19 февраля в ПЦУ перешло два прихода в Тернопольской области - Церковь Святого Николая с. Ананьев, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Потуторов. Также, Храм Казанской иконы Божией Матери с. Головчинцы в Хмельницкой области, Церковь в честь вмч. Георгия Победоносца г. Переяслав-Хмельницкий в Киевской области, Церковь Святого Николая с. Голышев в Волынской области.

По данным карты, в среду 20 февраля в ПЦУ перешло четыре прихода в Волынской области - Свято-Покровская церковь с. Куликовичи Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Цегов Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Пильганы. Кроме того, в среду в ПЦУ перешла Рождество-Богородичная церковь с. Добринь в Житомирской области.

В четверг 21 февраля в ПЦУ перешло три прихода в Волынской области - Свято-Покровская церковь с. Маньков, Свято-Иоанно-Богословская церковь с. Верхняя, Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Житани.

А также, два прихода в Винницкой области - Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Кусиковцы, Церковь святого Иоанна Богослова с. Любомирка.

Напомним, в Житомирской области уже 33 религиозные общины приняли решение о переходе с УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

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