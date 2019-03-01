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Епифаний: священники УПЦ МП финансово мотивированы не переходить к ПЦУ

Епифаний: священники УПЦ МП финансово мотивированы не переходить к ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 18125 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С УПЦ МП к ПЦУ переходят больше приходы, чем священики. В какой-то степени, так происходит потому, что настоятелей церквей финансово мотивируют оставаться в подчинении РПЦ. Об этом предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил в интервью BBC Украина, передает УНН.

"Я бы сказал, что 60% религиозных общин переходит со священниками, а другие общины определяются, переходят к единой церкви, священник, к сожалению, принимает решение оставаться в РПЦ. Я считаю, им трудно преодолеть определенный моральный барьер. Если они проповедовали до сих пор, что эта структура (УПЦ КП) является неканонической, неблагодатной, - то есть все то, что пропагандировала до сих пор Москва - то определенным священнослужителям очень сложно переступить эту границу, принять эту реальность", - комментирует митрополит.

По словам Епифания, сейчас есть реальные доказательства того, что таких священнослужителей даже поддерживают финансово.

"Если он не переходит вместе с общиной, то получает полное финансовое обеспечение. Я думаю, это правдивая информация - что они мотивируют таким образом священнослужителей не переходить к ПЦУ вместе с обществом", - сообщил митрополит.

Напомним, по словам Епифания на оккупированных территориях Донецкой области могут запретить деятельность ПЦУ.

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