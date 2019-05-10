Глава ПЦУ Епифаний встретился с главой УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Киеве 9 мая во время церемонии памяти погибших во Второй мировой войне Митрополит Киевский и всея Украины и предстоятель ПЦУ Епифаний встретился с предстоятелем УПЦ МП Онуфрием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.
Как отмечается на сайте ПЦУ, "в мемориальных мероприятиях также приняли участие ветераны Второй мировой войны, Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители духовенства и общественности".
А после памятных мероприятий Епифаний пообщался с людьми, которые присоединились к чествованию.
О чем именно говорили Епифаний с Онуфрием в пресс-службе - не сообщили.
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Как сообщал УНН, ранее УПЦ МП решила призвать Вселенского патриарха отменить Томос, после чего в Кабмине отреагировали на этот призыв.
Напомним, в ПЦУ убеждены, что будут признаны Русской православной церковью.
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5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.
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