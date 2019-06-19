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Суд по иску УПЦ МП открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ

Киев • УНН

 • 13738 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Окружным административным судом города Киева было открыто производство по делу по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви Московского патриархата к Министерству культуры Украины и Государственному регистратору КП "Центр правовой помощи и регистрации" о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП со ссылкой на Синодальный Юридический отдел, передает УНН.

Суд по иску УПЦ МП открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ

Как сообщили в пресс-службе, 18 июня 2019 года Окружным административным судом города Киева было принято к рассмотрению и открыто производство по административному делу на основании предъявленного Киевской митрополией Украинской Православной Церкви Московского патриархата иска о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия.

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"Исковое заявление Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом", - отметили в пресс-службе УПЦ МП.

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Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви Московского патриархата совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса, говорится в сообщении.

Напомним, 30 января 2019 года Государственным регистратором КП "Центр правовой помощи и регистрации" было проведено государственную регистрацию создания религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с таким наименованием: "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".

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