Суд по иску УПЦ МП открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ

Как сообщили в пресс-службе, 18 июня 2019 года Окружным административным судом города Киева было принято к рассмотрению и открыто производство по административному делу на основании предъявленного Киевской митрополией Украинской Православной Церкви Московского патриархата иска о признании противоправным и отмене решения, обязательстве совершить действия.

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"Исковое заявление Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви мотивировано допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий, в связи с чем, по мнению Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, решение государственного регистратора о проведении государственной регистрации создания юридического лица с наименованием "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)" и соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований должно быть отменено судом", - отметили в пресс-службе УПЦ МП.

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Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви Московского патриархата совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса, говорится в сообщении.

Напомним, 30 января 2019 года Государственным регистратором КП "Центр правовой помощи и регистрации" было проведено государственную регистрацию создания религиозного центра Православной Церкви Украины (ПЦУ) как юридического лица с таким наименованием: "Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)".