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Верховный Суд разрешил УПЦ МП сохранить нынешнее название

Верховный Суд разрешил УПЦ МП сохранить нынешнее название

Киев  •  УНН

 • 15772 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) сохранить свое название. Об этом говорится в решении суда, пишет УНН.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Министерства культуры Украины о переименовании УПЦ МП, которая должна была указать в своем названии на принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Украинская православная церковь МП указывает, что “она является независимой от РПЦ религиозной организацией, поскольку томос ей был предоставлен еще в 1990 году”.

Верховный суд поддержал позиции двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление предстоятеля УПЦ МП и руководителя Киевской митрополии Онуфрия о запрете государственным ведомствам и их подразделениям, а также регистраторам и нотариусам проводить любые регистрационные действия. В частности, запрет на изменения регистрации церкви распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, находящиеся в ведении УПЦ МП.

“Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР (Единый госреестр) о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу”, — говорится в постановлении Верховного суда.

Ранее стало известно, что в лине Шестой апелляционный административный суд города Киева постановил апелляционную жалобу Министерства культуры Украины оставить без удовлетворения и запретил всем субъектам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных совершать любые регистрационные действия в отношении УПЦ МП.

Впоследствии, в Православной церкви Украины прокомментировали процесс переименования Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также, в июне суд по иску УПЦ МП открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ.

Украинские Национальные Новости

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