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РПЦ считает, что в Украине "необходимо пересмотреть религиозное законодательство"

РПЦ считает, что в Украине "необходимо пересмотреть религиозное законодательство"

Киев  •  УНН

 • 12959 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украинские законы, касающиеся защиты прав верующих, якобы “должны быть пересмотрены, так как могут быть дискриминирующими”. Таким мнением поделился с российским агентством ТАСС в среду председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), пишет УНН.

“Вероятно, необходим пересмотр религиозного законодательства Украины, потому что в своем настоящем виде оно не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и может считаться дискриминационным. Искренне надеюсь, что власти Украины найдут в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку “свой — чужой”, — решил заявить он.

Стоит добавить, что Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) сохранить свое название.

Впоследствии, в Министерстве культуры Украины выступили с заявлением, где указывалось, что Верховный Суд не принимал разрешение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) не менять свое название.

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