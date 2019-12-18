РПЦ считает, что в Украине "необходимо пересмотреть религиозное законодательство"

“Вероятно, необходим пересмотр религиозного законодательства Украины, потому что в своем настоящем виде оно не обеспечивает достаточную защиту прав верующих и может считаться дискриминационным. Искренне надеюсь, что власти Украины найдут в себе политическую волю доработать дискриминационное законодательство и удержать свою страну от дальнейшего развития межконфессионального противостояния и деления собственных граждан по признаку “свой — чужой”, — решил заявить он.

Стоит добавить, что Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) сохранить свое название.

Впоследствии, в Министерстве культуры Украины выступили с заявлением, где указывалось, что Верховный Суд не принимал разрешение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) не менять свое название.