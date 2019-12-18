Мінкульт: Верховний Суд не ухвалював дозволу УПЦ МП зберігати назву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховний Суд не ухвалював дозволу Українській Православній Церкві Московського Патріархату (УПЦ МП) не змінювати свою назву. З такою заявою виступили у Міністерстві культури, молоді та спорту (МКМС) України, повідомляє УНН.
"16 грудня 2019 року низка українських ЗМІ поширила інформацію про те, що "Верховний Суд України ухвалою від 11.12.2019 по справі №640/4748/19 за позовом Київської митрополії УПЦ (МП) до Мінкультури про визнання протиправним та скасування наказу, зобов’язання вчинити дії, постановив залишити касаційну скаргу Мінкультури без задоволення, і дозволив УПЦ МП не змінювати свою назву". Оприлюднена інформація не відповідає дійсності", - вказали у МКМС.
Так, у міністерстві пояснили свою позицію. Як вказали у МКМС, у провадженні ОАСК перебуває справа №640/4748/19 за позовом Київської мтрополії УПЦ (МП) до Мінкультури про визнання протиправним та скасування наказу, зобов’язання вчинити дії.
Позовними вимогами у справі є, зокрема, визнати протиправним і скасувати наказ Мінкультури №37 від 25.01.2019 "Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), які підпадають під дію норм частини сьомої і восьмої статті 12 ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації".
Ухвалою ОАСК від 22.04.2019 у цій справі, як зазначається, було задоволено клопотання позивача про забезпечення адмінпозову, якою заборонено, зокрема, скасовувати реєстраційні дії та записи стосовно релігійних організацій.
"Мінкультури скористалось своїм правом, та оскаржило ухвалу ОАСК від 22.04.2019 в апеляційному та касаційному порядку. Ухвалою Верховного Суду від 11.12.2019 касаційну скаргу Мінкультури залишено без задоволення, ухвалу ОАСК від 22.04.2019 залишено без змін. Слід зазначити, що станом на 17.12.2019 ОАСК не переходив до вирішення справи по суті", - зазначили у міністерстві.
"Таким чином, Верховний Суд не постановляв ухвали, "якою би дозволив Українській Православній Церкві Московського Патріархату не змінювати свою назву", - підсумували у МКМС.
Нагадаємо, у ПЦУ прокоментували процес перейменування УПЦ МП.
Також нагадаємо, суд за позовом УПЦ МП відкрив провадження щодо незаконності реєстрації ПЦУ.