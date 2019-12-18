Минкульт: Верховный Суд не постановлял разрешения УПЦ МП сохранять название

"16 декабря 2019 года ряд украинских СМИ распространили информацию о том, что "Верховный Суд Украины постановлением от 11.12.2019 по делу №640/4748/19 по иску Киевской митрополии УПЦ (МП) к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязательства совершить действия, постановил оставить кассационную жалобу Минкультуры без удовлетворения, и позволил УПЦ МП не менять свое название". Обнародованная информация не соответствует действительности", - указали в МКМС.

Так, в министерстве объяснили свою позицию. Как указали в МКМС, в производстве ОАСК находится дело №640/4748/19 по иску Киевской мтрополии УПЦ (МП) к Минкультуры о признании противоправным и отмене приказа, обязательства совершить действия.

Исковыми требованиями по делу являются, в частности, признать противоправным и отменить приказ Минкультуры №37 от 25.01.2019 "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях".

Постановлением ОАСК от 22.04.2019 по этому делу, как сказано, было удовлетворено ходатайство истца об обеспечении админиска, которым запрещено, в частности, отменять регистрационные действия и записи о религиозных организациях.

"Минкультуры воспользовалось своим правом, и обжаловало решение ОАСК от 22.04.2019 в апелляционном и кассационном порядке. Постановлением Верховного Суда от 11.12.2019 кассационную жалобу Минкультуры оставлено без удовлетворения, постановление ОАСК от 22.04.2019 оставлено без изменений. Следует отметить, что на 17.12.2019 ОАСК не выходил до решение дела по существу", - отметили в министерстве.

"Таким образом, Верховный Суд не постановлял решения, "какое бы позволило Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не менять свое название", - подытожили в МКМС.

Напомним, в ПЦУ прокомментировали процесс переименования УПЦ МП.

Также напомним, суд по иску УПЦ МП открыл производство о незаконности регистрации ПЦУ.