РПЦ оголосила рішення щодо Александрійської церкви, через визнання нею ПЦУ

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російська православна церква (РПЦ) припиняє поминання патріарха Олександрійського Феодора II в зв’язку з визнанням ним Православної церкви України, за якою РПЦ не визнає канонічного статусу. Про це в четвер написав в своєму Telegram-каналі голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, передає УНН.