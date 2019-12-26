РПЦ оголосила рішення щодо Александрійської церкви, через визнання нею ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російська православна церква (РПЦ) припиняє поминання патріарха Олександрійського Феодора II в зв’язку з визнанням ним Православної церкви України, за якою РПЦ не визнає канонічного статусу. Про це в четвер написав в своєму Telegram-каналі голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату Володимир Легойда, передає УНН.
“Сьогоднішня постанова Синоду:... підтвердити неможливість поминання імені патріарха Александрійського Феодора в диптихах, а також молитовного та євхаристійного спілкування з ним. Зберегти церковне спілкування з архієреями Александрійської православної церкви, крім тих, які підтримали або в майбутньому підтримають легалізацію українського розколу”, — написав він.
У рішенні також підкреслюється, що РПЦ призупиняє діяльність представництва (подвір’я) Александрійського патріархату при Московському патріаршому престолі, а представництво патріарха Московського і всієї Русі при Патріархові Александрійському перетворює в прихід РПЦ в Каїрі.
“Вивести з юрисдикції Александрійського Патріархату парафії Російської Православної Церкви, що знаходяться на Африканському континенті, надавши їм ставропігійний статус”, — також додали у РПЦ.
Раніше патріарх Олександрійський Феодор II оголосив в Каїрі про визнання Православної церкви України (ПЦУ) і вніс її главу митрополита Київського Епіфанія (Думенко) в диптих (список імен предстоятелів помісних церков, що поминаються під час літургії).
Додамо, що на початку листопада, через визнання ПЦУ — РПЦ опублікувала список єпархій Елладської церкви, паломництво в які “не благословляє”. Згодом, РПЦ розірвала відносини з предстоятелем Елладської церкви через визнання ПЦУ.
У свою чергу, 29 листопада, у Кіпрській церкві заявили, що “рішення про автокефалію ПЦУ — неканонічне”.
Також у РПЦ вважають, що українські закони, які стосуються захисту прав віруючих, нібито “повинні бути переглянуті, так як можуть бути такими, що дискримінують”.