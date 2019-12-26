РПЦ объявила решение о Александрийской церкви, из-за признания ею ПЦУ

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса. Об этом в четверг написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает УНН.