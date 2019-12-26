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РПЦ объявила решение о Александрийской церкви, из-за признания ею ПЦУ

РПЦ объявила решение о Александрийской церкви, из-за признания ею ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 14781 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса. Об этом в четверг написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает УНН.

“Сегодняшнее постановление Синода:.. подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола”, — написал он.

В решении также подчеркивается, что РПЦ приостанавливает деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле, а представительство патриарха Московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразует в приход РПЦ в Каире.

“Вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус”, — также добавили в РПЦ.

Ранее патриарх Александрийский Феодор II объявил в Каире о признании Православной церкви Украины (ПЦУ) и внес ее главу митрополита Киевского Епифания (Думенко) в диптих (список имен предстоятелей поместных церквей, поминаемых во время литургии).

Добавим, что в начале ноября, через признание ПЦУ — РПЦ опубликовала список епархий Элладской церкви, паломничество в которые “не благословляет”. Впоследствии РПЦ разорвала отношения с предстоятелем Элладской церкви через признание ПЦУ.

В свою очередь, 29 ноября, в Кипрской церкви заявили, что “решение об автокефалии ПЦУ — неканоническое”.

Также в РПЦ считают, что украинские законы, касающиеся защиты прав верующих, якобы “должны быть пересмотрены, так как могут быть такими, что дискриминируют”.

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