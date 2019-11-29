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У Кіпрській церкві заявили, що "рішення про автокефалію ПЦУ - неканонічне"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Митрополит Кіккський і Тіллірійській Никифор під час свого виступу на міжнародній конференції “Чернецтво та сучасний світ” в Нікосії (Кіпр) висловив занепокоєння з приводу кризи, що “вибухнула у православній церкві у зв’язку з неканонічним рішенням” Константинопольського Патріарха Варфоломія щодо визнання ПЦУ. Про це повідомляє агентство Romfea, пише УНН.

У своєму виступі ієрарх висловив “занепокоєння з приводу хворобливої кризи, що вибухнула в надрах нашої Православної Церкви з причини неканонічного рішення Вселенського Патріарха Константинопольського Варфоломія визнати розкольницьку церкву Києва і дарувати їй так звану автокефалію всупереч одностайній канонічній традиції та історичній церковній діяльності”.

Він також вирішив підкреслити, що: “Ця трагедія розколу... загрожує розколоти тіло єдиної Святої Соборної і Апостольської Церкви Христової. Ми переживаємо сьогодні події, які, на жаль, нагадують переддень великого розколу 1054 року, який розділив Вселенське християнство на західних католиків і східних православних. Розкол загрожує Вселенському Православ’ю після приєднання Предстоятелів Олександрійської та Елладської Церков до вирішення Вселенського Патріарха”.

Як писав УНН раніше, через визнання ПЦУ — РПЦ опублікувала список єпархій Елладської церкви, паломництво в які “не благословляє”. Також у РПЦ назвала Елладську церкву “несамостійною” через визнання ПЦУ.

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