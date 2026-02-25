"Розраховуємо на ще одну теплу добу": прогноз погоди від Гідрометцентра

У середу, 25 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.

Розраховуємо на ще одну теплу добу. ... Невеликий мокрий сніг та дощ, на крайньому півдні, вночі і на сході країни помірні опади. У більшості північних, центральних та південних областей місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та в південній частині 1-6° тепла)