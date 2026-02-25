"Розраховуємо на ще одну теплу добу": прогноз погоди від Гідрометцентра

$43.300.02
51.010.09
ukenru
24 лютого, 18:45 • 10550 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 17235 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 14991 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 15039 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 13736 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14122 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 14824 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13467 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26481 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14122 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.7м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗМІ: 13-річна донька Кім Чен Ина отримала посаду в ракетному управлінні та вже віддає накази24 лютого, 20:07 • 6676 перегляди
Стівен Кінг звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгненняVideo24 лютого, 20:20 • 7178 перегляди
росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину - Паліса24 лютого, 20:49 • 6856 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві24 лютого, 21:07 • 6634 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 5744 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 26484 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 37302 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 55320 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 72984 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 75724 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 6776 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 12122 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 14664 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 19750 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 28767 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

"Розраховуємо на ще одну теплу добу": прогноз погоди від Гідрометцентра

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

25 лютого в Україні очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом та дощем, місцями туман та ожеледиця. Температура повітря становитиме від -2° до +3°.

"Розраховуємо на ще одну теплу добу": прогноз погоди від Гідрометцентра

У середу, 25 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем і тепле вологе повітря.

Розраховуємо на ще одну теплу добу. ... Невеликий мокрий сніг та дощ, на крайньому півдні, вночі і на сході країни помірні опади. У більшості північних, центральних та південних областей місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 3° тепла (вдень на Закарпатті та в південній частині 1-6° тепла)

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг. Температура повітря 0°...+2°.

Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня22.02.26, 15:36 • 53893 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні