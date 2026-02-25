"Рассчитываем на еще одни теплые сутки": прогноз погоды от Гидрометцентра
Киев • УНН
25 февраля в Украине ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем, местами туман и гололедица. Температура воздуха составит от -2° до +3°.
В среду, 25 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.
Рассчитываем на еще одни теплые сутки. ... Небольшой мокрый снег и дождь, на крайнем юге, ночью и на востоке страны умеренные осадки. В большинстве северных, центральных и южных областей местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье и в южной части 1-6° тепла)
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Температура воздуха 0°...+2°.
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта22.02.26, 15:36 • 53877 просмотров