"Рассчитываем на еще одни теплые сутки": прогноз погоды от Гидрометцентра

В среду, 25 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.

Рассчитываем на еще одни теплые сутки. ... Небольшой мокрый снег и дождь, на крайнем юге, ночью и на востоке страны умеренные осадки. В большинстве северных, центральных и южных областей местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье и в южной части 1-6° тепла)