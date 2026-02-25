$43.300.02
24 февраля, 18:45 • 9818 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 15920 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 14075 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 14193 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 13265 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 13846 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 14584 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13371 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 25928 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14036 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
"Рассчитываем на еще одни теплые сутки": прогноз погоды от Гидрометцентра

Киев • УНН

 • 10 просмотра

25 февраля в Украине ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем, местами туман и гололедица. Температура воздуха составит от -2° до +3°.

"Рассчитываем на еще одни теплые сутки": прогноз погоды от Гидрометцентра

В среду, 25 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.

Рассчитываем на еще одни теплые сутки. ... Небольшой мокрый снег и дождь, на крайнем юге, ночью и на востоке страны умеренные осадки. В большинстве северных, центральных и южных областей местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 3° тепла (днем на Закарпатье и в южной части 1-6° тепла)

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Температура воздуха 0°...+2°.

Вадим Хлюдзинский

