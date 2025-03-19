Розмова Трампа і Зеленського, зустріч в Джидді, гарантії безпеки: Єрмак поговорив з представниками G7

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн "Групи семи" (G7), під час якої обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни росії проти України. Також обговорили розмову президентів України та США, гарантії безпеки та пришвидшений вступ України до ЄС. Про це йдеться на Офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

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Зазначається, що Єрмак поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій, що відбулися в Джидді, підкресливши надзвичайно позитивну динаміку, яку принесла українсько-американська зустріч.

"Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Ми дуже цінуємо зусилля Америки та особисто президента Трампа", - зазначив Єрмак.

Також він розповів про телефонну розмову президентів України та США, а окремо обговорили гарантії безпеки для України, наголосивши, що нейтральний статус не є опцією, а вступ України до систем колективної безпеки та розбудова дієвих Збройних Сил – критично важливі.

"Він зазначив, що пришвидшений вступ України до ЄС – це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки. Учасники також обговорили компенсаційні механізми та відповідальність росії за руйнування та втрати, завдані Україні", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Білий дім опублікував заяву за результатами розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленський, в якій, зокрема, сторони домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами, домовилися про часткове припинення вогню в енергетичній сфері, а також Трамп погодився працювати над пошуком ракет до Patriot, зокрема в Європі.