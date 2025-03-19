Розмова Трампа і Зеленського, зустріч в Джидді, гарантії безпеки: Єрмак поговорив з представниками G7

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30119 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46342 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51028 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56650 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68732 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57119 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56222 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120427 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82122 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226857 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21610 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12532 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18457 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17237 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18799 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88930 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120427 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226857 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403779 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396168 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11232 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17240 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18460 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21612 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75334 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Розмова Трампа і Зеленського, зустріч в Джидді, гарантії безпеки: Єрмак поговорив з представниками G7

Київ • УНН

 • 19541 перегляди

Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками G7, де обговорили підтримку України, гарантії безпеки та пришвидшений вступ до ЄС. Також порушили питання компенсацій від рф.

Розмова Трампа і Зеленського, зустріч в Джидді, гарантії безпеки: Єрмак поговорив з представниками G7

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки лідерів країн "Групи семи" (G7), під час якої обговорили підтримку міжнародних зусиль для припинення війни росії проти України. Також обговорили розмову президентів України та США, гарантії безпеки та пришвидшений вступ України до ЄС. Про це йдеться на Офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Єрмак поінформував партнерів про результати міжнародних консультацій, що відбулися в Джидді, підкресливши надзвичайно позитивну динаміку, яку принесла українсько-американська зустріч.

"Обидві сторони продемонстрували конструктивний підхід до пошуку шляхів досягнення миру. Ми дуже цінуємо зусилля Америки та особисто президента Трампа", - зазначив Єрмак.

Також він розповів про телефонну розмову президентів України та США, а окремо обговорили гарантії безпеки для України, наголосивши, що нейтральний статус не є опцією, а вступ України до систем колективної безпеки та розбудова дієвих Збройних Сил – критично важливі.

"Він зазначив, що пришвидшений вступ України до ЄС – це не лише стратегічна мета, а й необхідність для зміцнення європейської та глобальної безпеки. Учасники також обговорили компенсаційні механізми та відповідальність росії за руйнування та втрати, завдані Україні", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Білий дім опублікував заяву за результатами розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленський, в якій, зокрема, сторони домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами, домовилися про часткове припинення вогню в енергетичній сфері, а також Трамп погодився працювати над пошуком ракет до Patriot, зокрема в Європі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19