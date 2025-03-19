Разговор Трампа и Зеленского, встреча в Джидде, гарантии безопасности: Ермак поговорил с представителями G7

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16222 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29793 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65271 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214478 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123006 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392187 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311057 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213829 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244275 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255146 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23223 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45868 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132369 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15226 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14544 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132381 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214478 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392187 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254509 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311057 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3316 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14554 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45880 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72174 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57258 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Разговор Трампа и Зеленского, встреча в Джидде, гарантии безопасности: Ермак поговорил с представителями G7

Киев • УНН

 • 19471 просмотра

Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками G7, где обсудили поддержку Украины, гарантии безопасности и ускоренное вступление в ЕС. Также подняли вопрос компенсаций от рф.

Разговор Трампа и Зеленского, встреча в Джидде, гарантии безопасности: Ермак поговорил с представителями G7

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров стран "Группы семи" (G7), в ходе которой обсудили поддержку международных усилий для прекращения войны россии против Украины. Также обсудили разговор президентов Украины и США, гарантии безопасности и ускоренное вступление Украины в ЕС. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Ермак проинформировал партнеров о результатах международных консультаций, состоявшихся в Джидде, подчеркнув чрезвычайно положительную динамику, которую принесла украинско-американская встреча.

"Обе стороны продемонстрировали конструктивный подход к поиску путей достижения мира. Мы очень ценим усилия Америки и лично президента Трампа", - отметил Ермак.

Также он рассказал о телефонном разговоре президентов Украины и США, а отдельно обсудили гарантии безопасности для Украины, подчеркнув, что нейтральный статус не является опцией, а вступление Украины в системы коллективной безопасности и развитие действенных Вооруженных Сил – критически важны.

"Он отметил, что ускоренное вступление Украины в ЕС – это не только стратегическая цель, но и необходимость для укрепления европейской и глобальной безопасности. Участники также обсудили компенсационные механизмы и ответственность россии за разрушения и потери, нанесенные Украине", - отмечается в сообщении.

Напомним

Белый дом опубликовал заявление по результатам разговора президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, в которой, в частности, стороны договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами, договорились о частичном прекращении огня в энергетической сфере, а также Трамп согласился работать над поиском ракет к Patriot, в частности в Европе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Европейский Союз
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91