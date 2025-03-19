Разговор Трампа и Зеленского, встреча в Джидде, гарантии безопасности: Ермак поговорил с представителями G7

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров стран "Группы семи" (G7), в ходе которой обсудили поддержку международных усилий для прекращения войны россии против Украины. Также обсудили разговор президентов Украины и США, гарантии безопасности и ускоренное вступление Украины в ЕС. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Ермак проинформировал партнеров о результатах международных консультаций, состоявшихся в Джидде, подчеркнув чрезвычайно положительную динамику, которую принесла украинско-американская встреча.

"Обе стороны продемонстрировали конструктивный подход к поиску путей достижения мира. Мы очень ценим усилия Америки и лично президента Трампа", - отметил Ермак.

Также он рассказал о телефонном разговоре президентов Украины и США, а отдельно обсудили гарантии безопасности для Украины, подчеркнув, что нейтральный статус не является опцией, а вступление Украины в системы коллективной безопасности и развитие действенных Вооруженных Сил – критически важны.

"Он отметил, что ускоренное вступление Украины в ЕС – это не только стратегическая цель, но и необходимость для укрепления европейской и глобальной безопасности. Участники также обсудили компенсационные механизмы и ответственность россии за разрушения и потери, нанесенные Украине", - отмечается в сообщении.

Напомним

Белый дом опубликовал заявление по результатам разговора президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, в которой, в частности, стороны договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами, договорились о частичном прекращении огня в энергетической сфере, а также Трамп согласился работать над поиском ракет к Patriot, в частности в Европе.