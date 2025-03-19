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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Київ • УНН

 • 70849 перегляди

Трамп та Зеленський домовились про часткове припинення вогню в енергетиці та обмін даними оборонними відомствами. Також Трамп сприятиме пошуку ракет до Patriot для України.

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Білий дім опублікував заяву за результатами розмови президента США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленський, в якій, зокрема, сторони домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами, домовилися про часткове припинення вогню в енергетичній сфері, а також Трамп погодився працювати над пошуком ракет до Patriot, зокрема в Європі, передає УНН.

Сьогодні відбулася фантастична телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським. Президент Зеленський подякував президенту Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Зустріч високопосадовців обох країн суттєво допомогла просунутися на шляху до припинення війни 

- йдеться в заяві.

Вказується, що Зеленський подякував за підтримку США, особливо за ракети Javelin, які Трамп першим надав, і за його зусилля на шляху до миру. Лідери погодилися, що Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни, і що під керівництвом Трампа можна досягти тривалого миру.

Президент Трамп поінформував Президента Зеленського про свою розмову з російським диктатором володимиром путіним та ключові питання, які вони обговорили. Вони обговорили ситуацію в курську і домовилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою.

Зазначається, що Зеленський попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, зокрема ракетні комплекси "Патріот", Трамп погодився працювати з ним над пошуком того, що є доступним, зокрема в Європі.

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Обидва лідери також домовилися про часткове припинення вогню в енергетичній сфері. Технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб обговорити поширення режиму припинення вогню на Чорне море на шляху до повного припинення вогню. Вони погодилися, що це може стати першим кроком до повного припинення війни та забезпечення безпеки. Президент Зеленський подякував президенту Трампу за лідерство в цих зусиллях і підтвердив свою готовність до повного припинення вогню 

- додається в заяві.

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Також американський президент також обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України. Він сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Президент Трамп також обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

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Президент Зеленський також подякував Президенту Трампу за продовження просування гуманітарних питань, включаючи обмін військовополоненими. Він зазначив, що щойно відбувся успішний обмін, і подякував Президенту Трампу за його лідерство. Президент Трамп також запитав Президента Зеленського про дітей, які зникли безвісти з України під час війни, в тому числі тих, які були викрадені. Президент Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти повернути цих дітей додому.

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Вони погодилися, що всі сторони повинні продовжувати докладати зусиль для забезпечення режиму припинення вогню. Президенти відзначили позитивну роботу своїх радників та представників, особливо держсекретаря Рубіо, радника з питань національної безпеки Волца, спеціального посланника Келлога та інших. Президенти доручили своїм командам просуватися вперед у вирішенні технічних питань, пов'язаних з імплементацією та розширенням часткового припинення вогню. Президенти доручили своїм радникам та представникам провести цю роботу якнайшвидше. Президенти підкреслили, що під час подальших зустрічей команди можуть узгодити всі необхідні аспекти для просування до тривалого миру і безпеки".

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Павло Башинський

Павло Башинський

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