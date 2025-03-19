Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Україна повернула 175 українських захисників з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них воїни, які захищали країну, зокрема на "Азовсталі". Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога

Він наголосив, що це один із найбільших обмінів.

Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині