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Украина вернула из российского плена 175 защитников - Зеленский

Киев • УНН

 • 146749 просмотра

Владимир Зеленский сообщил об освобождении 175 защитников из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов.

Украина вернула из российского плена 175 защитников - Зеленский

Украина вернула 175 украинских защитников из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов. Среди них воины, которые защищали страну, в частности на "Азовстали". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь 

- написал Зеленский.  

Он подчеркнул, что это один из крупнейших обменов.

Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине 

- отметил Зеленский.

Президент поблагодарил  команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, за эту важную работу, за результаты, которые дают надежду.

И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным 

- добавил Зеленский.

путин заявил об обмене пленными с Украиной 19 марта: росСМИ о деталях разговора с Трампом18.03.25, 19:25 • 114048 просмотров

Ранее

Минобороны рф сообщило об обмене пленными, в результате которого Украине передали 175 военных и 22 раненых. В обмене помогли Объединенные Арабские Эмираты.

Анна Мурашко

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