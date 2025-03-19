Украина вернула из российского плена 175 защитников - Зеленский

Украина вернула 175 украинских защитников из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов. Среди них воины, которые защищали страну, в частности на "Азовстали". Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мерам вне обменов. Среди них тяжелораненые и воины, которых россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь

Он подчеркнул, что это один из крупнейших обменов.

Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях – в Мариуполе, на "Азовстали", на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине