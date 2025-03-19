Ракеты к Patriot, обмен разведданными, прекращение огня: Белый дом опубликовал заявление по результатам разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал заявление по результатам разговора президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, стороны договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами, договорились о частичном прекращении огня в энергетической сфере, а также Трамп согласился работать над поиском ракет к Patriot, в частности в Европе, передает УНН.

Сегодня состоялся фантастический телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных чиновников обеих стран существенно помогла продвинуться на пути к прекращению войны - говорится в заявлении.

Указывается, что Зеленский поблагодарил за поддержку США, особенно за ракеты Javelin, которые Трамп первым предоставил, и за его усилия на пути к миру. Лидеры согласились, что Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны, и что под руководством Трампа можно достичь длительного мира.

Президент Трамп проинформировал Президента Зеленского о своем разговоре с российским диктатором владимиром путиным и ключевых вопросах, которые они обсудили. Они обсудили ситуацию в курске и договорились тесно обмениваться информацией между своими оборонными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя.

Отмечается, что Зеленский попросил предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, в частности ракетные комплексы "Патриот", Трамп согласился работать с ним над поиском того, что доступно, в частности в Европе.

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Оба лидера также договорились о частичном прекращении огня в энергетической сфере. Технические группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить распространение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня. Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность к полному прекращению огня - добавляется в заявлении.

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Также американский президент также обсудил вопросы электроснабжения и атомных электростанций Украины. Он сказал, что США могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и атомных электростанций Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.

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Президент Зеленский также поблагодарил Президента Трампа за продолжение продвижения гуманитарных вопросов, включая обмен военнопленными. Он отметил, что только что состоялся успешный обмен, и поблагодарил Президента Трампа за его лидерство. Президент Трамп также спросил Президента Зеленского о детях, пропавших без вести из Украины во время войны, в том числе тех, которые были похищены. Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь вернуть этих детей домой.

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Они согласились, что все стороны должны продолжать прилагать усилия для обеспечения режима прекращения огня. Президенты отметили позитивную работу своих советников и представителей, особенно госсекретаря Рубио, советника по вопросам национальной безопасности Волца, специального посланника Келлога и других. Президенты поручили своим командам продвигаться вперед в решении технических вопросов, связанных с имплементацией и расширением частичного прекращения огня. Президенты поручили своим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. Президенты подчеркнули, что во время дальнейших встреч команды могут согласовать все необходимые аспекты для продвижения к длительному миру и безопасности".

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