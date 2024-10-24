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Роздача Маском по 1 млн дол. виборцям може бути незаконною - Мін'юст США

Київ • УНН

 • 15430 перегляди

Міністерство юстиції США попередило Ілона Маска, що його лотерея з призами в 1 млн доларів для зареєстрованих виборців може бути незаконною. Конкурс пропонує гроші підписникам петиції на підтримку поправок до Конституції.

Роздача Маском по 1 млн дол. виборцям може бути незаконною - Мін'юст США

Лист, відправлений до політичного комітету Ілона Маска Міністерством юстиції США (DOJ), попереджає, що його роздача призів у вигляді лотереї обсягом 1 млн дол. на день зареєстрованому виборцю може бути незаконною, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Маск, який є найбагатшою людиною у світі, активно агітує за республіканця Дональда Трампа у його президентських перегонах проти Камали Гарріс.

На вихідних власник Tesla та X/Twitter почав роздавати призи американським виборцям, які підписали петицію.

Неясно, коли лист Міністерства юстиції США був відправлений до організації Маска, America PAC. Слідчі Міністерства юстиції відмовилися коментувати цю справу.

Американські ЗМІ, включаючи CBS News, американського партнера ВВС, повідомили в середу, що в листі команда Маска була проінформована про те, що роздача призів може порушувати федеральні закони про вибори.

Його відправили Відділом громадської чесності Міністерства юстиції після обурення демократів з приводу грошового трюку.

Згідно із законодавством США, незаконно платити людям за реєстрацію для голосування. Але залишається незрозумілим, чи порушує розіграш якісь закони.

Конкурс Маска пропонує гроші підписникам петиції, яку розповсюдив PAC.

"Ми хочемо спробувати зібрати більше мільйона, можливо, 2 мільйони виборців у спірних штатах, щоб вони підписали петицію на підтримку Першої та Другої поправок", - сказав Маск у суботу в Пенсільванії, коли оголосив про захід.

Правила конкурсу свідчать, що переможці мають бути зареєстровані для голосування, але партійна приналежність не потрібна.

"Ми збираємося вручати по 1 мільйону доларів випадковим чином людям, які підписали петицію, щодня з цього моменту і до виборів", - сказав він.

На сайті America PAC йдеться, що мета - змусити "1 мільйон зареєстрованих виборців у штатах, що вагаються, підписати петицію на підтримку Конституції, особливо свободи слова та права на носіння зброї".

Вона відкрита для виборців у семи "хитких" штатах - Пенсільванії, Джорджії, Неваді, Аризоні, Мічигані, Вісконсіні та Північній Кароліні. День виборів у США - 5 листопада.

У вівторок група колишніх прокурорів-республіканців написала до Міністерства юстиції, закликаючи посадовців розслідувати цей конкурс.

"Ми не знаємо нічого подібного в сучасній політичній історії", - написали вони, вказавши на потенційні порушення федеральних і державних законів.

Раніше Маск відкинув твердження про те, що конкурс незаконний, заявивши: "Ви можете бути з будь-якої політичної партії чи не з будь-якої, і вам навіть не обов'язково голосувати".

У неділю конкурс змінив свої правила, назвавши гроші оплатою за роботу, згідно з даними CNN.

Ілон Маск пообіцяв щодня розігрувати 1 млн доларів серед підписантів петиції на підтримку поправок до Конституції США 20.10.24, 16:54 • 22311 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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