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Ілон Маск пообіцяв щодня розігрувати 1 млн доларів серед підписантів петиції на підтримку поправок до Конституції США

Київ • УНН

 • 22312 перегляди

Розіграш триватиме до президентських виборів 5 листопада.

Ілон Маск пообіцяв щодня розігрувати 1 млн доларів серед підписантів петиції на підтримку поправок до Конституції США

Ілон Маск пообіцяв щодня розігрувати $1 млн серед тих, хто підпише петицію на підтримку перших двох поправок до Конституції США, пише УНН з посиланням на виступ бізнесмена на передвиборчому мітингу на підтримку Дональда Трампа у штаті Пенсильванія.

Мова йде про петицію на підтримку першої та другої поправок до Конституції США, що гарантують свободу слова та право на носіння зброї. Петицію створила група America PAC, що активно підтримує на виборах президента США Дональда Трампа. Власне засновником цього руху є сам Ілон Макс. Офіційно група допомагає мобілізувати та реєструвати виборців, що підтримують Трампа у спірних шатах.

Один з підписантів петиції вже отримав чек на мільйон доларів.

Розіграш триватиме щоденно до виборів президента США, які заплановані на 5 листопада.

Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах15.10.24, 12:06 • 13078 переглядiв

Нагадаємо

Раніше Ілон Макс вже виділив 75 млн дол. на фінансування America PAC, що фактично означає фінансову підтримку виборчої кампанії Трампа.

Маск, який володіє соціальною мережею X і керує компанією Tesla, підтримав Трампа в липні, після того, як кандидат від республіканців пережив замах на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Маск, який на попередніх виборах підтримував демократів, назвав голосування 2024 року останньою надією на демократію в США і заявив, що в разі перемоги Гарріс країну захоплять нелегальні іммігранти.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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