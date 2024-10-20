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Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписантов петиции в поддержку поправок к Конституции США

Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписантов петиции в поддержку поправок к Конституции США

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 13:54  •  6350 просмотра

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Розыгрыш продлится до президентских выборов 5 ноября.

Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать 1 млн долл. среди тех, кто подпишет петицию в поддержку первых двух поправок к Конституции США, пишет УНН со ссылкой на выступление бизнесмена на предвыборном митинге в поддержку Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Речь идет о петиции в поддержку первой и второй поправок к Конституции США, гарантирующих свободу слова и право на ношение оружия. Петицию создала группа America PAC, активно поддерживающая на выборах президента США Дональда Трампа. Собственно основателем этого движения является сам Илон Макс. Официально группа помогает мобилизовать и регистрировать избирателей, поддерживающих Трампа в спорных шатах.

Один из подписантов петиции уже получил чек на миллион долларов.

Розыгрыш будет продолжаться ежедневно до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября.

Опрос: Трамп незначительно опережает Харрис в досрочном голосовании в «шатких» штатах15 октября 2024, 09:06 • 12207 просмотров

Напомним,

Ранее Илон Макс уже выделил 75 млн долл. на финансирование America PAC, что фактически означает финансовую поддержку избирательной кампании Трампа.

Маск, который владеет социальной сетью X и руководит компанией Tesla, поддержал Трампа в июле, после того, как кандидат от республиканцев пережил покушение на митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Маск, который на предыдущих выборах поддерживал демократов, назвал голосование 2024 года последней надеждой на демократию в США и заявил, что в случае победы Харрис страну захватят нелегальные иммигранты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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