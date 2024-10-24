Раздача Маском по 1 млн долл. избирателям может быть незаконной - Минюст США

Письмо, отправленное в политический комитет Илона Маска Министерством юстиции США (DOJ), предупреждает, что его раздача призов в виде лотереи в размере 1 млн долл. в день зарегистрированному избирателю может быть незаконной, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Маск, который является самым богатым человеком в мире, активно агитирует за республиканца Дональда Трампа в его президентской гонке против Камалы Харрис.

На выходных владелец Tesla и X/Twitter начал раздавать призы американским избирателям, которые подписали петицию.

Неясно, когда письмо Министерства юстиции США было отправлено в организацию Маска, America PAC. Следователи Министерства юстиции отказались комментировать это дело.

Американские СМИ, включая CBS News, американского партнера ВВС, сообщили в среду, что в письме команда Маска была проинформирована о том, что раздача призов может нарушать федеральные законы о выборах.

Его отправили Отделом общественной честности Министерства юстиции после возмущения демократов по поводу денежного трюка.

Согласно законодательству США, незаконно платить людям за регистрацию для голосования. Но остается непонятным, нарушает ли розыгрыш какие-то законы.

Конкурс Маска предлагает деньги подписчикам петиции, которую распространил PAC.

"Мы хотим попытаться собрать более миллиона, возможно, 2 миллиона избирателей в спорных штатах, чтобы они подписали петицию в поддержку Первой и Второй поправок", - сказал Маск в субботу в Пенсильвании, когда объявил о мероприятии.

Правила конкурса гласят, что победители должны быть зарегистрированы для голосования, но партийная принадлежность не нужна.

"Мы собираемся вручать по 1 миллиону долларов случайным образом людям, которые подписали петицию, ежедневно с этого момента и до выборов", - сказал он.

На сайте America PAC говорится, что цель - заставить "1 миллион зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах подписать петицию в поддержку Конституции, особенно свободы слова и права на ношение оружия".

Она открыта для избирателей в семи "шатких" штатах - Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. День выборов в США - 5 ноября.

Во вторник группа бывших прокуроров-республиканцев написала в Министерство юстиции, призывая чиновников расследовать этот конкурс.

"Мы не знаем ничего подобного в современной политической истории", - написали они, указав на потенциальные нарушения федеральных и государственных законов.

Ранее Маск отверг утверждение о том, что конкурс незаконен, заявив: "Вы можете быть из любой политической партии или не из какой-либо, и вам даже не обязательно голосовать".

В воскресенье конкурс изменил свои правила, назвав деньги оплатой за работу, согласно данным CNN.

Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписантов петиции в поддержку поправок к Конституции США