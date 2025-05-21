"роснєфть" купила родовище рідкісноземів у сибіру, потенційно цікаве для США - Bloomberg

Найбільший російський виробник нафти "роснєфть" купив гігантське сибірське родовище рідкісноземельних металів, що може стати областю співробітництва зі США. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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російська державна компанія ПАТ "роснефть" 20 травня купила тісно пов'язану з нею закриту компанію "схід інжиніринг", що володіє ліцензією на адмінрегіон томтор у якутії. Дані про це внесено до російського єдиного державного реєстру юридичних осіб.

російський диктатор володимир путін у листопаді доручив забезпечити розробку томтора або його власниками, або за допомогою інших інвесторів, або за державної підтримки. Роботи на родовищі були припинені, оскільки санкції, запроваджені через вторгнення росії в Україну в 2022 році, поставили хрест для російського бізнесу на доступі до важливих західних технологій.

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томтор на далекому сході росії, приблизно в 430 км від Охотського моря, вважається одним із найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів, в якому, за оцінками міністерства розвитку далекого сходу і арктики, зосереджено загалом близько 154 мільйонів тонн руди. Він містить такі рідкісноземельні мінерали, як монацит і пірохлор, а також такі елементи, як ніобій та скандій.

Проект був названий потенційним кандидатом для розвитку співпраці росії та США у разі досягнення мирної угоди з Україною на умовах москви, повідомив виданню у квітні чиновник, близький до російського уряду.

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У США зростає інтерес до нових джерел критично важливих мінералів після рішення Китаю обмежити експорт рідкісноземельних матеріалів. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає рідкісноземельні елементи як "будівельні блоки нашої оборонної промислової бази" та як критично важливі для створення реактивних двигунів, систем наведення ракет, сучасних комп'ютерів, а також радарів, оптики та комунікаційного обладнання.

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росія, натхненна розмовами Трампа про економічні угоди, які можуть бути укладені у контексті довгоочікуваної мирної угоди, працює над списком проектів та активів, які, як сподіваються офіційні особи, можуть зацікавити США. До переліку можливостей входять не лише родовища рідкісноземельних металів, а й енергетичні та арктичні проекти.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до кампанії Європейського Союзу з санкційного тиску на росію, адже прагне зосередитися на економічній співпраці з кремлем.