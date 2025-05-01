"Потужний сигнал росії": у Білому домі оцінили підписання угоди між Україною та США та уточнили її деталі

США та Україна уклали історичну угоду, започаткувавши перше у своєму роді партнерство для відновлення та довгострокового економічного успіху України. Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє УНН.

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Зазначається, що від початку і до кінця ця угода є "партнерством між нашими країнами, що базується на повній співпраці, і від цього виграють як Сполучені Штати, так і Україна".

Це партнерство означає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Ця угода також зміцнить стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною для довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії - зазначили у Білому домі.

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Там уточнили основні деталі угоди:

буде створено фонд, до якого надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів із видобутку природних ресурсів в Україні;

ці кошти будуть інвестовані в нові проекти в Україні, які принесуть довгострокову віддачу як американському, так і українському народу;

по мірі виявлення нових проєктів ресурси фонду можуть бути швидко спрямовані на економічне зростання, створення робочих місць та інші ключові пріоритети розвитку України;

опосередковано зміцнюватиметься приватний сектор і створюватиметься міцніша і довговічніша інфраструктура для довгострокового успіху України;

партнерство буде контролюватися компанією з рівним представництвом трьох українських і трьох американських членів ради директорів, які будуть спільно ухвалювати рішення про розподіл ресурсів фонду;

партнерство також забезпечить найвищий рівень прозорості та підзвітності, щоб народ України та Сполучених Штатів міг користуватися плодами відновлення України;

проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть у себе видобуток корисних копалин, вуглеводнів і розвиток відповідної інфраструктури;

якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, їм буде надано право першого вибору - або придбати їх, або обрати покупця.

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"Важливо те, що це партнерство надсилає сильний сигнал росії: Сполучені Штати мають особливу роль у грі та віддані довгостроковому успіху України. Жодній державі чи особі, яка фінансувала чи підтримувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проєктах, підтриманих ресурсами фонду", - резюмували у Білому домі.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Пізніше вона розповіла про ключові положення підписаної Угоди. Вона зазначила, що Україна та США сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

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