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"Потужний сигнал росії": у Білому домі оцінили підписання угоди між Україною та США та уточнили її деталі

Київ • УНН

 • 636 перегляди

США та Україна створили інвестиційний фонд, куди надходитиме 50% роялті від видобутку ресурсів. Кошти будуть спрямовані на нові проєкти для економічного зростання України.

"Потужний сигнал росії": у Білому домі оцінили підписання угоди між Україною та США та уточнили її деталі

США та Україна уклали історичну угоду, започаткувавши перше у своєму роді партнерство для відновлення та довгострокового економічного успіху України. Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що від початку і до кінця ця угода є "партнерством між нашими країнами, що базується на повній співпраці, і від цього виграють як Сполучені Штати, так і Україна".

Це партнерство означає економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього України. Ця угода також зміцнить стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною для довгострокової реконструкції та модернізації у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії

- зазначили у Білому домі.

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США 01.05.25, 13:25 • 104151 перегляд

Там уточнили основні деталі угоди:

  • буде створено фонд, до якого надходитиме 50% роялті, ліцензійних платежів та інших подібних виплат від проєктів із видобутку природних ресурсів в Україні;
    • ці кошти будуть інвестовані в нові проекти в Україні, які принесуть довгострокову віддачу як американському, так і українському народу;
      • по мірі виявлення нових проєктів ресурси фонду можуть бути швидко спрямовані на економічне зростання, створення робочих місць та інші ключові пріоритети розвитку України;
        • опосередковано зміцнюватиметься приватний сектор і створюватиметься міцніша і довговічніша інфраструктура для довгострокового успіху України;
          • партнерство буде контролюватися компанією з рівним представництвом трьох українських і трьох американських членів ради директорів, які будуть спільно ухвалювати рішення про розподіл ресурсів фонду;
            • партнерство також забезпечить найвищий рівень прозорості та підзвітності, щоб народ України та Сполучених Штатів міг користуватися плодами відновлення України;
              • проєкти у сфері природних ресурсів включатимуть у себе видобуток корисних копалин, вуглеводнів і розвиток відповідної інфраструктури;
                • якщо Сполучені Штати вирішать придбати ці ресурси для себе, їм буде надано право першого вибору - або придбати їх, або обрати покупця.

                  Бессент: угода про корисні копалини між Україною та США сигнал - для рф 01.05.25, 16:27 • 7444 перегляди

                  "Важливо те, що це партнерство надсилає сильний сигнал росії: Сполучені Штати мають особливу роль у грі та віддані довгостроковому успіху України. Жодній державі чи особі, яка фінансувала чи підтримувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України, включаючи участь у проєктах, підтриманих ресурсами фонду", - резюмували у Білому домі.

                  Нагадаємо

                  Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

                  Пізніше вона розповіла про ключові положення підписаної Угоди. Вона зазначила, що Україна та США сформували версію угоди, що передбачає взаємовигідні умови для обох держав.

                  Рада ратифікує угоду щодо корисних копалин протягом тижня - ЗМІ01.05.25, 19:36 • 8214 переглядiв

                  Вадим Хлюдзинський

                  Вадим Хлюдзинський

                  ЕкономікаПолітика
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