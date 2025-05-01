"Мощный сигнал россии": в Белом доме оценили подписание соглашения между Украиной и США и уточнили ее детали

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
Эксклюзив
14:27 • 33694 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 82207 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 91876 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 103451 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 109788 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 286363 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 154183 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 170150 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226057 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 254514 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
2.9м/с
53%
753 мм
Популярные новости

McDonald's убирает легендарный бургер "Биг Тейсти" из меню

1 мая, 09:35 • 91167 просмотра

Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом

1 мая, 10:34 • 62419 просмотра

Снова заморозки: Диденко предупреждает о снижении температуры ночью, а также дождях на западе Украины

1 мая, 10:41 • 55635 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 24811 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

13:44 • 92229 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

13:44 • 92410 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 192778 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 286363 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 221368 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 255781 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

19:32 • 140 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

19:09 • 922 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

16:52 • 14117 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

14:10 • 22518 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 24942 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

"Мощный сигнал россии": в Белом доме оценили подписание соглашения между Украиной и США и уточнили ее детали

Киев • УНН

 • 246 просмотра

США и Украина создали инвестиционный фонд, куда будет поступать 50% роялти от добычи ресурсов. Средства будут направлены на новые проекты для экономического роста Украины.

"Мощный сигнал россии": в Белом доме оценили подписание соглашения между Украиной и США и уточнили ее детали

США и Украина заключили историческое соглашение, положив начало первому в своем роде партнерству для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что от начала и до конца это соглашение является "партнерством между нашими странами, основанным на полном сотрудничестве, и от этого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина".

Это партнерство означает экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины. Это соглашение также укрепит стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии

- отметили в Белом доме.

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США01.05.25, 13:25 • 103453 просмотра

Там уточнили основные детали соглашения:

  • будет создан фонд, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине;
    • эти средства будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную отдачу как американскому, так и украинскому народу;
      • по мере выявления новых проектов ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие ключевые приоритеты развития Украины;
        • опосредованно будет укрепляться частный сектор и создаваться более прочная и долговечная инфраструктура для долгосрочного успеха Украины;
          • партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов совета директоров, которые будут совместно принимать решения о распределении ресурсов фонда;
            • партнерство также обеспечит самый высокий уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народ Украины и Соединенных Штатов мог пользоваться плодами восстановления Украины;
              • проекты в сфере природных ресурсов будут включать в себя добычу полезных ископаемых, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры;
                • если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, им будет предоставлено право первого выбора - либо приобрести их, либо выбрать покупателя.

                  Бессент: соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США – сигнал для рф 01.05.25, 16:27 • 7350 просмотров

                  "Важно то, что это партнерство посылает сильный сигнал россии: Соединенные Штаты имеют особую роль в игре и привержены долгосрочному успеху Украины. Ни одному государству или лицу, финансировавшему или поддерживавшему российскую военную машину, не будет разрешено извлечь выгоду из восстановления Украины, включая участие в проектах, поддержанных ресурсами фонда", - резюмировали в Белом доме.

                  Напомним

                  Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

                  Позже она рассказала о ключевых положениях подписанного Соглашения. Она отметила, что Украина и США сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств.

                  Рада ратифицирует соглашение по полезным ископаемым в течение недели - СМИ01.05.25, 19:36 • 7934 просмотра

                  Вадим Хлюдзинский

                  Вадим Хлюдзинский

                  Экономикаполитика
                  Белый дом
                  Соединенные Штаты
                  Украина
                  Brent
                  $61.96
                  Bitcoin
                  $96,884.40
                  S&P 500
                  $5,634.87
                  Tesla
                  $282.81
                  Газ TTF
                  $32.15
                  Золото
                  $3,231.25
                  Ethereum
                  $1,856.06