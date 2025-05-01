"Мощный сигнал россии": в Белом доме оценили подписание соглашения между Украиной и США и уточнили ее детали
Киев • УНН
США и Украина создали инвестиционный фонд, куда будет поступать 50% роялти от добычи ресурсов. Средства будут направлены на новые проекты для экономического роста Украины.
США и Украина заключили историческое соглашение, положив начало первому в своем роде партнерству для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что от начала и до конца это соглашение является "партнерством между нашими странами, основанным на полном сотрудничестве, и от этого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина".
Это партнерство означает экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины. Это соглашение также укрепит стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии
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Там уточнили основные детали соглашения:
- будет создан фонд, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине;
- эти средства будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную отдачу как американскому, так и украинскому народу;
- по мере выявления новых проектов ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие ключевые приоритеты развития Украины;
- опосредованно будет укрепляться частный сектор и создаваться более прочная и долговечная инфраструктура для долгосрочного успеха Украины;
- партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов совета директоров, которые будут совместно принимать решения о распределении ресурсов фонда;
- партнерство также обеспечит самый высокий уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народ Украины и Соединенных Штатов мог пользоваться плодами восстановления Украины;
- проекты в сфере природных ресурсов будут включать в себя добычу полезных ископаемых, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры;
- если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, им будет предоставлено право первого выбора - либо приобрести их, либо выбрать покупателя.
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"Важно то, что это партнерство посылает сильный сигнал россии: Соединенные Штаты имеют особую роль в игре и привержены долгосрочному успеху Украины. Ни одному государству или лицу, финансировавшему или поддерживавшему российскую военную машину, не будет разрешено извлечь выгоду из восстановления Украины, включая участие в проектах, поддержанных ресурсами фонда", - резюмировали в Белом доме.
Напомним
Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
Позже она рассказала о ключевых положениях подписанного Соглашения. Она отметила, что Украина и США сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств.
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