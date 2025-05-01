"Мощный сигнал россии": в Белом доме оценили подписание соглашения между Украиной и США и уточнили ее детали

США и Украина заключили историческое соглашение, положив начало первому в своем роде партнерству для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает УНН.

Отмечается, что от начала и до конца это соглашение является "партнерством между нашими странами, основанным на полном сотрудничестве, и от этого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина".

Это партнерство означает экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины. Это соглашение также укрепит стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии