"роснефть" купила месторождение редкоземов в сибири, потенциально интересное для США — Bloomberg
Киев • УНН
российская компания «роснефть» купила компанию, владеющую лицензией на админрегион томтор в якутии. проект называют потенциальным кандидатом для сотрудничества рф и сша.
Крупнейший российский производитель нефти "роснефть" купил гигантское сибирское месторождение редкоземельных металлов, что может стать областью сотрудничества с США. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
российская государственная компания ПАО "роснефть" 20 мая купила тесно связанную с ней закрытую компанию "восток инжиниринг", владеющую лицензией на админрегион томтор в якутии. Данные об этом внесены в российский единый государственный реестр юридических лиц.
российский диктатор владимир путин в ноябре поручил обеспечить разработку томтора либо его владельцами, либо с помощью других инвесторов, либо при государственной поддержке. Работы на месторождении были приостановлены, поскольку санкции, введенные из-за вторжения россии в Украину в 2022 году, поставили крест для российского бизнеса на доступе к важным западным технологиям.
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томтор на дальнем востоке россии, примерно в 430 км от Охотского моря, считается одним из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов, в котором, по оценкам министерства развития дальнего востока и арктики, сосредоточено в общей сложности около 154 миллионов тонн руды. Он содержит такие редкоземельные минералы, как монацит и пирохлор, а также такие элементы, как ниобий и скандий.
Проект был назван потенциальным кандидатом для развития сотрудничества россии и США в случае достижения мирного соглашения с Украиной на условиях москвы, сообщил изданию в апреле чиновник, близкий к российскому правительству.
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В США растет интерес к новым источникам критически важных минералов после решения Китая ограничить экспорт редкоземельных материалов. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает редкоземельные элементы как "строительные блоки нашей оборонной промышленной базы" и как критически важные для создания реактивных двигателей, систем наведения ракет, современных компьютеров, а также радаров, оптики и коммуникационного оборудования.
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россия, вдохновленная разговорами Трампа об экономических соглашениях, которые могут быть заключены в контексте долгожданного мирного соглашения, работает над списком проектов и активов, которые, как надеются официальные лица, могут заинтересовать США. В перечень возможностей входят не только месторождения редкоземельных металлов, но и энергетические и арктические проекты.
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Напомним
Президент США Дональд Трамп отказался присоединиться к кампании Европейского Союза по санкционному давлению на россию, ведь стремится сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с кремлем.