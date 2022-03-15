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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російську атаку біля кордону з Польщею не зупинили б літаки - Білий дім

Російську атаку біля кордону з Польщею не зупинили б літаки - Білий дім

Київ • УНН

 • 129760 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Білому домі пояснили, чому вважають, що знають краще, яка військова техніка необхідна Україні. На відповідне запитання відповідала на брифінгу у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі у контексті рішення не надавати Україні літаки, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У нас одна з кращих армій у світі. Зазначу тут лише деякі фактичні деталі. У ЗС України є кілька ескадрилій літаків, здатних виконувати бойові завдання, і, хоча можливості російської авіації значні, їх ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні і тактичні наземні системи ППО, переважна більшість яких надана Сполученими Штатами", - сказала Псакі.

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"Отже, ми говоримо тут про те, що є найбільш ефективним у боротьбі і веденні тієї війни, яку ведуть росіяни. Ми трохи говорили про атаку біля польського кордону. Її не зупинили б літаки. Цей тип атаки зупиняється саме тією допомогою, яку ми надали", - заявила вона.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує літаків для захисту своїх мирних міст.

За даними офіційних представників влади, ворог зібрав навколо України 500 своїх літаків.

США та польські МіГи

Польща заявила, що готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн в Німеччині.

Однак у США не схвалили такі дії.

Так, в Пентагоні заявили, що надання Україні польських літаків МіГ-29 Росія помилково може сприйняти як ескалацію конфлікту і збільшити перспективи участі НАТО в російсько-українській війні.

У Білому домі повідомили, що на думку експертів США, передача польських літаків МіГ-29 Україні не принесла б значної зміни можливостей українських ВПС.

Українські Національні Новини

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