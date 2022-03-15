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Российскую атаку возле границы с Польшей не остановили бы самолеты - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Белом доме объяснили, почему считают, что знают лучше, какая военная техника необходима Украине. На соответствующий вопрос отвечала на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в контексте решения не предоставлять Украине самолеты, передает корреспондент УНН.

Цитата

"У нас одна из лучших армий в мире. Отмечу здесь лишь некоторые фактические детали. В ВС Украины есть несколько эскадрилий самолетов, способных выполнять боевые задачи, и, хотя возможности российской авиации значительны, их эффективность ограничена из-за украинских стратегических оперативных и тактических наземных систем ПВО, подавляющее большинство которых предоставлено Соединенными Штатами", - сказала Псаки.

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"Итак, мы говорим здесь о том, что является наиболее эффективным в борьбе и ведении той войны, которую ведут русские. Мы немного говорили об атаке у польской границы. Ее не остановили бы самолеты. Этот тип атаки останавливается именно той помощью, которую мы предоставили", - заявила она.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в самолетах для защиты своих мирных городов.

По данным официальных представителей власти, враг собрал вокруг Украины 500 своих самолетов.

США и польские МиГи

Польша заявила, что готова бесплатно передать истребители Миг-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

Однако в США не одобрили такие действия.

Так, в Пентагоне заявили, что предоставление Украине польских самолетов Миг-29 Россия ошибочно может воспринять как эскалацию конфликта и увеличить перспективы участия НАТО в российско-украинской войне.

В Белом доме сообщили, что по мнению экспертов США, передача польских самолетов Миг-29 на Украине не принесла бы значительного изменения возможностям украинских ВВС.

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