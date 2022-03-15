Арестович: противник почти не использует самолеты, он сосредоточится на ракетных ударах

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“Сегодня у нас 20 сутки войны. Военнополитическое руководство, силы обороны, президент, правительство контролируют ситуацию. Враг сместил основные усилия на зону ООС, Мариуполь и город Николаев, Киев, Сумы, Чернигов, Харьков. Они стали в оборону и ведут местные действия тактического значения, которые не влияют на рост уровня угроз”, - сказал Арестович.

“У нас есть приятная новость: как вы видите, уже третьи сутки противник старается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву, или применяет ограниченно. Почему это происходит: вообще враг собрал у нас 500 своих самолетов, но российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много лет обучения и много денег, чего у них нет”, - отметил он.

Детали

Со слов советника главы ОП, воздушные удары были осуществлены одиночными самолетами - враг использовал один-два, максимум 4-6 самолетов.

Арестович напомнил, что 83 самолета Вооруженные силы Украины уже сбили с 120-150 самолетов, которые применяли русские.

Единственные районы, где сейчас сосредоточивает свои авиационные удары русские - это зона ООС и Мариуполь. Однако украинские воины применяют меры, которые должны облегчить ситуацию, в том числе с точки зрения воздушного воздействия, отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас демонстрируют лучшие образцы военного мастерства.

В то же время, если партнеры помогут с новейшим оружием и техникой, врагу станет еще хуже, добавил он.

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“Но надо понять, что он сейчас будет смещать свои основные усилия в направлении ракетных ударов баллистическими ракетами типа “Искандер” или крылатыми ракетами с российских самолетов. Мы должны быть к этому готовыми, Вооруженные силы наготове, мы ловко сбиваем достаточную часть этих ракет”, - сказал Арестович.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 марта общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 13 500 человек.