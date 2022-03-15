Арестович: противник почти не использует самолеты, он сосредоточится на ракетных ударах

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Российские оккупационные войска начали ограниченно использовать авиацию, ведь не способны проводить сложные воздушные операции. Об этом сообщил на брифинге во вторник советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня у нас 20 сутки войны. Военнополитическое руководство, силы обороны, президент, правительство контролируют ситуацию. Враг сместил основные усилия на зону ООС, Мариуполь и город Николаев, Киев, Сумы, Чернигов, Харьков. Они стали в оборону и ведут местные действия тактического значения, которые не влияют на рост уровня угроз”, - сказал Арестович.

“У нас есть приятная новость: как вы видите, уже третьи сутки противник старается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву, или применяет ограниченно. Почему это происходит: вообще враг собрал у нас 500 своих самолетов, но российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много лет обучения и много денег, чего у них нет”, - отметил он.

Детали

Со слов советника главы ОП, воздушные удары были осуществлены одиночными самолетами - враг использовал один-два, максимум 4-6 самолетов.

Арестович напомнил, что 83 самолета Вооруженные силы Украины уже сбили с 120-150 самолетов, которые применяли русские.

Единственные районы, где сейчас сосредоточивает свои авиационные удары русские - это зона ООС и Мариуполь. Однако украинские воины применяют меры, которые должны облегчить ситуацию, в том числе с точки зрения воздушного воздействия, отметил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что ВСУ сейчас демонстрируют лучшие образцы военного мастерства.

В то же время, если партнеры помогут с новейшим оружием и техникой, врагу станет еще хуже, добавил он.

Цитата

“Но надо понять, что он сейчас будет смещать свои основные усилия в направлении ракетных ударов баллистическими ракетами типа “Искандер” или крылатыми ракетами с российских самолетов. Мы должны быть к этому готовыми, Вооруженные силы наготове, мы ловко сбиваем достаточную часть этих ракет”, - сказал Арестович.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 марта общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 13 500 человек.

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