Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили вже понад 13 500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 13 500 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 15.03 орієнтовно такі:
особового складу - понад 13 500 осіб,
танків ‒ 404 од.,
бойових броньованих машин ‒ 1279 од.,
артилерійських систем – 150 од.,
РСЗВ - 64 од.,
засоби ППО - 36 од.,
літаків – 81 од.,
гелікоптерів – 95 од.,
автомобільної техніки - 640 од.,
кораблі/катери - 3 од.,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Збройні сили України успішно відбили атаки російських окупантів на Маріуполь. Загалом ворог втратив приблизно 150 осіб, 2 танки, 7 БМП та один БТР.