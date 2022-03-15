Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли уже более 13 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 13 500 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 15.03 ориентировочно такие:
личного состава - более 13 500 человек,
танков ‒ 404 ед.,
боевых бронированных машин - 1279 ед.,
артиллерийских систем - 150 ед.,
РСЗО - 64 ед.,
средств ПВО - 36 ед.,
самолетов - 81 ед.,
вертолетов - 95 ед.,
автомобильной техники - 640 ед.,
корабли/катера - 3 ед.,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.
Напомним
Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки российских оккупантов на Мариуполь. Всего враг потерял примерно 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.