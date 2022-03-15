Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли уже более 13 500 человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 15.03 ориентировочно такие:

личного состава - более 13 500 человек,

танков ‒ 404 ед.,

боевых бронированных машин - 1279 ед.,

артиллерийских систем - 150 ед.,

РСЗО - 64 ед.,

средств ПВО - 36 ед.,

самолетов - 81 ед.,

вертолетов - 95 ед.,

автомобильной техники - 640 ед.,

корабли/катера - 3 ед.,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки российских оккупантов на Мариуполь. Всего враг потерял примерно 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР.