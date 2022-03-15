Арестович: противник майже не використовує літаки, він зосередиться на ракетних ударах

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“Сьогодні у нас 20 доба війни. Воєннополітиче керівництво, сили оборони, президент, уряд контролюють ситуацію. Ворог змістив основні зусилля на зону ООС, маріуполь і місто Миколаїв, Київ, Суми, Чернігів, Харків. Вони стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення, які не впливають на зростання рівня загроз”, - сказав Арестович.

“У нас є приємна новина: як ви бачите, вже третю добу противник старається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаїву, або застосовує обмежено. Чому це відбувається: взагалі ворог зібрав біля нас 500 своїх літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання і багато грошей, чого у них нема”, - зазначив він.

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Зі слів радника глави ОП, повітряні удари були здійснені поодинокими літаками – ворог використовував один-два, максимум 4-6 літаків.

Арестович нагадав, що 83 літаки Збройні сили України вже збили із 120-150 літаків, які застосовували росіяни.

Єдині райони, де зараз зосереджує свої авіаційні удари росіяни – це зона ООС і Маріуполь. Однак українські воїни застосовують заходи, які мають полегшити ситуацію там, зокрема з точки зору повітряного впливу, зазначив радник глави ОП.

Він наголосив, що ЗСУ наразі демонструють найкращі зразки військового майстерства.

Водночас, якщо партнери допоможуть з новітньою зброєю та технікою, ворогові стане ще гірше, додав він.

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“Але треба зрозуміти, що він зараз буде зміщати свої основні зусилля в напрямку ракетних ударів балістичними ракетами типу “Іскандер” або крилатими ракетами з російських літаків. Ми маємо бути до цього готовими, Збройні сили напоготові, ми вправно збиваємо достатню частину цих ракет”, - сказав Арестович.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 15 березня загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 13 500 осіб.