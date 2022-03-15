Арестович: противник майже не використовує літаки, він зосередиться на ракетних ударах

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53898 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 109091 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 141417 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 192588 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 187673 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 180120 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 154073 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117505 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110040 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 322983 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 32911 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 38209 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 24353 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 30647 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 25471 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 198182 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 322988 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 581853 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 524364 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 723854 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 55606 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 96690 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 124055 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 146836 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 160160 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Арестович: противник майже не використовує літаки, він зосередиться на ракетних ударах

Арестович: противник майже не використовує літаки, він зосередиться на ракетних ударах

Київ • УНН

 • 175947 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Російські окупаційні війська почали обмежено використовувати авіацію, адже не здатні проводити складні повітряні операції. Про це повідомив на брифінгу у вівторок радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні у нас 20 доба війни. Воєннополітиче керівництво, сили оборони, президент, уряд контролюють ситуацію. Ворог змістив основні зусилля на зону ООС, маріуполь і місто Миколаїв, Київ, Суми, Чернігів, Харків. Вони стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення, які не впливають на зростання рівня загроз”, - сказав Арестович.

“У нас є приємна новина: як ви бачите, вже третю добу противник старається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаїву, або застосовує обмежено. Чому це відбувається: взагалі ворог зібрав біля нас 500 своїх літаків, але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання і багато грошей, чого у них нема”, - зазначив він.

Деталі

Зі слів радника глави ОП, повітряні удари були здійснені поодинокими літаками – ворог використовував один-два, максимум 4-6 літаків.

Арестович нагадав, що 83 літаки Збройні сили України вже збили із 120-150 літаків, які застосовували росіяни.

Єдині райони, де зараз зосереджує свої авіаційні удари росіяни – це зона ООС і Маріуполь. Однак українські воїни застосовують заходи, які мають полегшити ситуацію там, зокрема з точки зору повітряного впливу, зазначив радник глави ОП.

Він наголосив, що ЗСУ наразі демонструють найкращі зразки військового майстерства.

Водночас, якщо партнери допоможуть з новітньою зброєю та технікою, ворогові стане ще гірше, додав він.

Цитата

“Але треба зрозуміти, що він зараз буде зміщати свої основні зусилля в напрямку ракетних ударів балістичними ракетами типу “Іскандер” або крилатими ракетами з російських літаків. Ми маємо бути до цього готовими, Збройні сили напоготові, ми вправно збиваємо достатню частину цих ракет”, - сказав Арестович.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 15 березня загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 13 500 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30