Передача Україні польських МіГ-29 не змінила б ситуацію. Так "порахували експерти" - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На думку експертів США, передача польських літаків МіГ-29 Україні не принесла б значної зміни можливостям українських ВПС. Про це на брифінгу в четвер заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає кореспондент УНН.
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"Армія США - одна з найкращих у світі. Ми базуємо нашу оцінку як на оцінках нашої розвідки, так і на оцінках наших військових експертів, які, звичайно ж, контактували зі своїми колегами в Україні і нашими союзниками і партнерами по НАТО. За їхньою оцінкою, додавання літаків до інвентарю навряд чи істотно змінить ефективність українських ВПС порівняно з можливостями Росії", - сказала Псакі.
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На питання про те, чи не вважає Білий дім відмову надавати МіГи українській країні великим ризиком вона заявила, що нібито оцінка США заснована на тому, як "запобігти світовій війні тут".
США за її словами, оцінює те, яку допомогу Америка може надати.
"Ми також намагаємося утримати себе від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації", - додала вона.
Раніше
Напередодні в Пентагоні заявили, що надання Україні польських літаків МіГ-29 Росія помилково може сприйняти як ескалацію конфлікту і збільшити перспективи участі НАТО в російсько-українській війні.