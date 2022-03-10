Передача Украине польских МиГ-29 не изменила бы ситуацию. Так "посчитали эксперты" - Белый дом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По мнению экспертов США, передача польских самолетов МиГ-29 Украине не принесла бы значительного изменения возможностям украинских ВВС. Об этом на брифинге в четверг заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент УНН.
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"Армия США - одна из лучших в мире. Мы основываем нашу оценку как на оценках нашей разведки, так и на оценках наших военных экспертов, которые, конечно же, контактировали со своими коллегами в Украине и нашими союзниками и партнерами по НАТО. По их оценке, добавление самолетов к инвентарю вряд ли существенно изменит эффективность украинских ВВС по сравнению с возможностями России", - сказала Псаки.
Детали
На вопрос о том, не считает ли Белый дом отказ предоставлять МиГи украинской стране большим риском она заявила, что якобы оценка США основана на том, как "предотвратить мировую войну здесь".
США по ее словам, оценивает то, какую помощь Америка может оказать.
"Мы также пытаемся удержать себя от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - добавила она.
Ранее
Накануне в Пентагоне заявили, что предоставление Украине польских самолетов Миг-29 Россия ошибочно может воспринять как эскалацию конфликта и увеличить перспективы участия НАТО в российско-украинской войне.