Пентагон: Россия может расценить предоставление польских МиГ-29 Украине как эскалацию конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Пентагоне заявили, что предоставление Украине польских самолетов Миг-29 Россия ошибочно может воспринять как эскалацию конфликта и увеличить перспективы участия НАТО в российско-украинской войне. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби во время брифинга, пишет УНН.
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США пока не поддерживает предоставление дополнительных истребителей Воздушным силам ВСУ.
“Мы оцениваем, что добавление самолетов к украинскому инвентарю вряд ли существенно изменит эффективность украинских ВВС по сравнению с российскими. Мы благодарны за прекрасную поддержку и сотрудничество нашим польским союзникам, которые продолжают принимать тысячи наших военных”, — сказал Кирби.
Пресс-секретарь также отметил, что сейчас лучший способ поддержать Украину — предоставить ей другие системы противотанковой и противовоздушной обороны.
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