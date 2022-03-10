Пентагон: Россия может расценить предоставление польских МиГ-29 Украине как эскалацию конфликта

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США пока не поддерживает предоставление дополнительных истребителей Воздушным силам ВСУ.

“Мы оцениваем, что добавление самолетов к украинскому инвентарю вряд ли существенно изменит эффективность украинских ВВС по сравнению с российскими. Мы благодарны за прекрасную поддержку и сотрудничество нашим польским союзникам, которые продолжают принимать тысячи наших военных”, — сказал Кирби.

Пресс-секретарь также отметил, что сейчас лучший способ поддержать Украину — предоставить ей другие системы противотанковой и противовоздушной обороны.

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Великобритания планирует отправить в Украину зенитные ракеты для помощи Киеву в борьбе с "неизбирательными и убийственными" авиаударами России.