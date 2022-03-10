Пентагон: Росія може розцінити надання польських МіГ-29 Україні як ескалацію конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Пентагоні заявили, що надання Україні польських літаків МіГ-29 Росія помилково може сприйняти як ескалацію конфлікту й збільшити перспективи участі НАТО у російсько-українській війні. Про це повідомив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі під час брифінгу, пише УНН.
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США наразі не підтримує надання додаткових винищувачів Повітряним силам ЗСУ.
“Ми оцінюємо, що додавання літаків до українського інвентарю навряд чи суттєво змінить ефективність українських ВПС порівняно з російськими. Ми вдячні за чудову підтримку та співпрацю нашим польським союзникам, які продовжують приймати тисячі наших військових”, — сказав Кірбі.
Прессекретар також зазначив, що наразі найкращий спосіб підтримати Україну — надати їй інші системи протитанкової та протиповітряної оборони.
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