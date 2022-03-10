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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Пентагон: Росія може розцінити надання польських МіГ-29 Україні як ескалацію конфлікту

Пентагон: Росія може розцінити надання польських МіГ-29 Україні як ескалацію конфлікту

Київ • УНН

 • 131889 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Пентагоні заявили, що надання Україні польських літаків МіГ-29 Росія помилково може сприйняти як ескалацію конфлікту й збільшити перспективи участі НАТО у російсько-українській війні. Про це повідомив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

США наразі не підтримує надання додаткових винищувачів Повітряним силам ЗСУ.

“Ми оцінюємо, що додавання літаків до українського інвентарю навряд чи суттєво змінить ефективність українських ВПС порівняно з російськими. Ми вдячні за чудову підтримку та співпрацю нашим польським союзникам, які продовжують приймати тисячі наших військових”, — сказав Кірбі.

Прессекретар також зазначив, що наразі найкращий спосіб підтримати Україну — надати їй інші системи протитанкової та протиповітряної оборони.

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