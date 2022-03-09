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Британія планує постачати Україні протиповітряні ракети

Британія планує постачати Україні протиповітряні ракети

Київ • УНН

 • 154255 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Сполучене Королівство планує відправити в Україну зенітні ракети, щоб допомогти Києву боротися з "невибірковими і вбивчими" авіаударами Росії, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес у Палаті громад у середу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Цитата

"Росіяни змінюють свою тактику, тож українцям теж потрібно, тому важливо, щоб Україна зберігала свою здатність літати та придушувати російські повітряні напади", - заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Деталі

Воллес сказав законодавцям, що обороноздатність України потребує посилення, і у відповідь на запити України уряд Великобританії прийняв рішення розглянути питання пожертвування високошвидкісних переносних зенітних ракет Starstreak.

"Ми віримо, що ця система залишиться в рамках визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо. Ми також будемо збільшувати поставки пайків, медичного обладнання та іншої нелетальної військової допомоги", - сказав Воллес. .

Міністр оборони також повідомив, що Великобританія збільшила поставки протитанкової зброї (NLAW), стрілецької зброї та боєприпасів в Україну.

"Станом на сьогодні ми доставили 3615 NLAW і продовжуємо постачати більше. Незабаром ми також розпочнемо постачання невеликої партії протитанкових ракет Javelin. Я хочу запевнити палату, що все, що ми робимо, пов'язане рішення про постачання оборонних систем і відкалібровано, щоб не переростати до стратегічного рівня", - сказав Воллес.

Нагадаємо

Велика Британія оголосила про додаткову допомогу Україні у розмірі 230 млн доларів.

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